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Среди новых зараженных коронавирусом в Нарыне 8 рожениц

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- Оксана Гут
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Среди новых выявленных случаев COVID-19 в Нарынской области 8 рожениц. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом рассказал подробности о 15 зараженных.

Напомним, в городе Нарын сегодня утром выявлены 15 подтвержденных случаев COVID-19.

Все пациенты госпитализированы в Нарынскую областную объединенную больницу, из них 1 медицинский работник, 8 рожениц и 6 человек - контактные из числа родственников. У всех состояние удовлетворительное.

В родильном отделении НООБ остаются под наблюдением 8 рожениц с новорожденными и 7 беременных. Проведена полная дезинфекция помещений, персонал заменен, в помощь из Бишкека отправлены 2 акушер-гинеколога.

Всего в родильном отделении НООБ коронавирусом заболели 11 медицинских работников (акушерки, медсестры, санитарки).


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URL: https://www.vb.kg/388054
Теги:
Минздрав, новорожденный, Кыргызстан, больница, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (164 материалов)
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