Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Количество контактных лиц с зараженными составляет 5180 человек

143  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано, зато из стационаров республики выписались двое. Об этом на брифинге 15 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 248 случаев, из которых выписались с выздоровлением 194 медработников.

За сутки было проведено исследований – 2 010.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 составляет 5 180. На обсервации по Кыргызстану находится 1 532 человек.

На 15 мая в Кыргызстане зафиксировано 1111 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 353, из них реанимации – 3.

Выписаны – 745, умерли – 14.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388067
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (168 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  