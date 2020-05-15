Количество контактных лиц с зараженными составляет 5180 человек

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано, зато из стационаров республики выписались двое. Об этом на брифинге 15 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 248 случаев, из которых выписались с выздоровлением 194 медработников.

За сутки было проведено исследований – 2 010.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 составляет 5 180. На обсервации по Кыргызстану находится 1 532 человек.

На 15 мая в Кыргызстане зафиксировано 1111 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 353, из них реанимации – 3.

Выписаны – 745, умерли – 14.