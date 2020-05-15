Количество контактных лиц с зараженными составляет 5180 человек

Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано, зато из стационаров республики выписались двое. Об этом на брифинге 15 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 - 248 случаев, из которых выписались с выздоровлением 194 медработников.
За сутки было проведено исследований – 2 010.
Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 составляет 5 180. На обсервации по Кыргызстану находится 1 532 человек.
На 15 мая в Кыргызстане зафиксировано 1111 случаев заражения COVID-19.
В стационаре – 353, из них реанимации – 3.
Выписаны – 745, умерли – 14.