В Кыргызстане 21 новых случаев COVID-19. Всего - 1138 зараженных

В Кыргызстане на 17 мая зарегистрировано 21 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности, зараженные выявлены в :

г.Бишкек – 2

Чуйская область – 3

Нарынская область – 6

10 случаев выявили среди граждан, которые накануне прилетели из Санкт-Петербурга.

Всего по республике было зафиксировано 1138 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписаны 21 пациентов: в Бишкеке – 11, Оше - 2, в Ошской области - 2, в Нарынской - 3, Баткенской - 3.

За все время выписано с выздоровлением по стране 804 пациента.