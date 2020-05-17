В Кыргызстане 21 новых случаев COVID-19. Всего - 1138 зараженных

В Кыргызстане на 17 мая зарегистрировано 21 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности, зараженные выявлены в :
г.Бишкек – 2
Чуйская область – 3
Нарынская область – 6
10 случаев выявили среди граждан, которые накануне прилетели из Санкт-Петербурга.
Всего по республике было зафиксировано 1138 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписаны 21 пациентов: в Бишкеке – 11, Оше - 2, в Ошской области - 2, в Нарынской - 3, Баткенской - 3.
За все время выписано с выздоровлением по стране 804 пациента.