"Корона" держит мир в напряжении

Мировая борьба против СОVID–19 продолжается уже несколько месяцев. Китай под сильным руководством ЦККПК, ядром которого является Си Цзиньпин, первым совершил прорыв в этой борьбе ценой нелегких усилий и огромных жертв. Китай добился важного поэтапного успеха в борьбе с коронавирусом, который ознаменовался снятием карантина с города Ухань в ноль часов 8 апреля.

Улучшается ситуация по профилактике и контролю за эпидемией, ускоренно налаживается порядок производства и быта населения, наблюдается полное обеспечение основными медицинскими средствами и предметами первой необходимости, сохраняется стабильное социальное и экономическое развитие страны. В настоящее время средний коэффициент загрузки сверхмасштабных промышленных предприятий по стране достиг 98,6%, а индекс деловой активности (PMI) обрабатывающей промышленности в марте вновь вырос на 16,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Достижения Китаю дались нелегко. Ведь Китай столкнулся не только с ранее неизвестным человечеству вирусом, но и с необоснованными обвинениями, клеветой и очернением со стороны отдельных стран, привыкших относиться к Китаю с предубеждением. Примененные Китаем карантинные меры, которые доказали свою эффективность для сдерживания распространения инфекции, вводятся на данном этапе во многих странах мира, расценивалось как нарушение прав и свобод человека и принципов демократии. Благодаря решимости и уверенности китайского правительства и народа, невзирая на вмешательства извне, при рекомендациях и поддержке ВОЗ Китай смог не только эффективно сдержать распространение эпидемии внутри страны и минимизировать число случаев заражения и смертей, но и в кратчайшее время со всей откровенностью поделился с миром своим опытом, методами диагностики и лечения, а также соответствующими данными по борьбе с эпидемией.

Тем самым он предоставил странам мира ценную справочную информацию и выиграл время для принятия ответных мер на вспышку заболевания. Китай знает, что сегодня, в условиях многополярности мира и экономической глобализации, при возникновении новой серьезной инфекции ни одна страна не может оставаться в стороне, только посредством укрепления международного сотрудничества можно одержать победу в этой войне человечества с серьезным инфекционным заболеванием.

Китай никогда не был одинок на пути борьбы с эпидемией. Мы никогда не забудем оказанную Китаю в первые дни эпидемии духовную и материальную поддержку многих членов международного сообщества, которая придала Китаю тепло и силу в борьбе с вирусом. Теперь Китай превращает это тепло и силу в стимул для закрепления результата борьбы с эпидемией, ускоренного возобновления работы и производства, поддержания других стран в борьбе с вирусом и спасении жизни людей, а также для оказания еще большей поддержки для скорейшего возрождения всего мира.

На сегодняшний день Китай пожерствовал 50 млн. долларов ВОЗ на борьбу с короновирусом и оказал материальную помощь около 130 странам и четырем международным организациям, в которую входят медицинские маски, защитная одежда, тесты на вирус и другое. Китай направил 14 групп медицинских экспертов в 12 стран и провел более 80 онлайн–конференций с более чем 150 странами и международными организациями. Китайское правительство и граждане пожертвовали медицинские средства более чем 140 странам и регионам, а также международным организациям. Китай своей искренностью и действиями демонстрирует, что сам является не только инициатором, но и активным исполнителем в ходе достижения цели коллективной борьбы всего мира с пандемией.

В процессе развития человечества трудно предвидеть, когда и где могут произойти разного рода стихийные бедствия, в том числе эпидемические заболевания, и все, что мы можем делать, - это сплочение и сотрудничесто, взаимная поддержка и совместная победа над разного рода общими врагами человечества. В настоящее время пандемия коронавирусной инфекции СОVID–19 во всем мире не поддается эффективному контролю, и ситуация в борьбе с эпидемией по–прежнему остается серьезной. В то же время эпидемия неизбежно оказывает всестороннее воздействие на мировое производство и спрос, что в свою очередь влияет на работу и жизнь людей.

Всестороннее усиление международного сотрудничества, устранение всех нежелательных препятствий и отвлекающих факторов, совместная победа над эпидемией и восстановление мировой экономической активности должны быть нашим общим желанием и общей ответственностью. Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в недавно состоявшемся чрезвычайном саммите лидеров G20 и выступил с речью "Совместная борьба с эпидемией и преодоление трудностей общими усилиями", выдвинув инициативу из четырех пунктов, в которой выражается готовность правительства Китая к сотрудничеству со всеми странами мира в борьбе с пандемией и стремление к оживлению экономики. Победа над вирусом требует сотрудничества, а возрождение мировой экономики требует сотрудничества еще больше. Давайте приложим совместные усилия, чтобы светлые лучи сотрудничества разогнали темные тучи эпидемии, и вместе встретим лучшее будущее человечества.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"