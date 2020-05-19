На утро 19 мая зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 19 мая зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности зараженные выявлены:

г.Бишкек - 6 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга

Чуйская область - 3 среди прибывших из Соль-Илецка

Нарынская область - 11

Ошская область - 6.

Всего по республике было зафиксировано 1243 случаев коронавируса.

За сутки из стационара выписано 71 пациент:

г.Бишкек – 55

Джалал-Абадская область – 11

Нарынская область – 2

Баткенская область – 3

За все время по стране с выздоровлением выписано 898 пациентов.