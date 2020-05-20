Пациентка с COVID-19: "Это страшная болезнь, хоть люди и не верят"

"Это страшная болезнь, хоть люди и не верят". Пациентка с диагнозом COVID-19 рассказала о своем самочувствии. Видео из Республиканской клинической инфекционной больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сняли врачи.

Женщина на видео находится в реанимации, по ее словам, четвертый день. Она вернулась в Кыргызстан из Оренбурга (Россия). Она считает, что заразилась в обсервации, куда ее разместили по прилету в аэропорт "Манас". Первый анализ показал отрицательный результат, второй - подтвердил заражение коронавирусом.

"Мне очень плохо было, - говорит пациентка, отвечая на вопрос с чем она поступила в больницу. - У меня была одышка, кашель, диарея, голова болела. Сейчас мне намного лучше. Это страшная болезнь, хоть люди и не верят, думают что она придумана властями. Но это очень страшно".

Врач за кадром отметил, что у больной наметились улучшения в состоянии здоровья, но по рентгену есть признаки пневмонии.

Видео - Республиканский штаб

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