Усенбаев ошибся. Среди зараженных нет сотрудников ГРС

Среди сотрудников Государственной регистрационной службы нет случаев с положительным COVID-19. Такое заявление сделал Республиканский штаб.

"21 мая на брифинге замминистра здравоохранения Н. Усенбаев озвучил, что в Нарыне заразились коронавирусной инфекцией 6 сотрудников Госрегистра, однако, эта информация относится к территориальному подразделению Госучреждения "Кадастр"" при Государственном агентстве по земельным ресурсам", - говорится в заявлении.

Судя по всему чиновник Минздрава ошибся, что, к слову, на брифингах происходит не в первый раз.