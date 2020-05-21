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Усенбаев ошибся. Среди зараженных нет сотрудников ГРС

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- Оксана Гут
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Среди сотрудников Государственной регистрационной службы нет случаев с положительным COVID-19. Такое заявление сделал Республиканский штаб.

"21 мая на брифинге замминистра здравоохранения Н. Усенбаев озвучил, что в Нарыне заразились коронавирусной инфекцией 6 сотрудников Госрегистра, однако, эта информация относится к территориальному подразделению Госучреждения "Кадастр"" при Государственном агентстве по земельным ресурсам", - говорится в заявлении.

Судя по всему чиновник Минздрава ошибся, что, к слову, на брифингах происходит не в первый раз.


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URL: https://www.vb.kg/388221
Теги:
ГРС, Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (183 материалов)
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