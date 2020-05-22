В Кыргызстане 37 новых случаев COVID-19. Из них 21 в Нарынской области

В Кыргызстане на 22 мая зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

г.Бишкек - 6 + 3 среди прибывших из Санкт-Петербурга

Чуйская область - 1 прибывший из Соль-Илецка

Ошская область - 6

Нарынская область - 21.

Всего по республике было зафиксировано 1350 зараженных коронавирусом.

За сутки из стационара выписано 20 пациентов:

г.Бишкек – 9

Нарынская область - 7

Джалал-Абадская область - 2

Баткенская область - 1

Иссык-Кульская область- 1.

За все время выписано с выздоровлением по стране 949 пациентов.