В Кыргызстане 37 новых случаев COVID-19. Из них 21 в Нарынской области

В Кыргызстане на 22 мая зарегистрировано 37 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Зараженные выявлены:
г.Бишкек - 6 + 3 среди прибывших из Санкт-Петербурга
Чуйская область - 1 прибывший из Соль-Илецка
Ошская область - 6
Нарынская область - 21.
Всего по республике было зафиксировано 1350 зараженных коронавирусом.
За сутки из стационара выписано 20 пациентов:
г.Бишкек – 9
Нарынская область - 7
Джалал-Абадская область - 2
Баткенская область - 1
Иссык-Кульская область- 1.
За все время выписано с выздоровлением по стране 949 пациентов.