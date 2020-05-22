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Коронавирусом заразились еще три медработника

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- Оксана Гут
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Среди новых случаев COVID-19 выявлено три медицинских работника. Об этом на брифинге 22 мая сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Заражение подтверждено у двух медиков из Бишкека и одного из Нарына.

Из стационаров республики за сутки выписался 1 медработник.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 273 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 224 медработника.

Проведено исследований за последние сутки – 2 207.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 6 600. В обсервации по Кыргызстану находится 2 150 человек.

На 22 мая в Кыргызстане зафиксировано 1350 случаев заражения COVID-19. В стационаре находятся 387 пациентов, из них в реанимации – 4. Выписаны – 949, умерли – 14.


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URL: https://www.vb.kg/388250
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (185 материалов)
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