"Состояние пациента не вызывает проблем" - Усенбаев о брате депутата ЖК

Состояние пациента Тотонова не вызывает проблем. Так замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев на брифинге 22 мая ответил на вопрос: правда ли, что брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова заразился коронавирусом.

"То, что он брат депутата не знаю, но у гражданина Тотонова, действительно, подтвержден коронавирус. Он прошел санитарно-карантинный пункт и по алгоритму у него взяли анализ - он был на большегрузном авто. Доехал до Токтогульского района и результаты ПЦР-теста были получены и переданы медикам по месту его проживания. Они взяли больного на лечение. У него было 26 контактных, все они на домашнем карантине. Болезнь у Тотонова проходит бессимптомно, состояние пациента не вызывает проблем", - рассказал Усенбаев.

Напомним, информация о том, что у брата депутата ЖК Нурбека Тотонова обнаружен коронавирус появилась в СМИ 18 мая. Отмечалось, что зараженный пренебрег правилами карантина и отправился к себе на малую родину. Сам парламентарий позже подтвердил, что у его младшего брата-дальнобойщика обнаружен коронавирус. Но он заверил, что тот соблюдал все правила карантина и требования медработников.