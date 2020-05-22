Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

"Состояние пациента не вызывает проблем" - Усенбаев о брате депутата ЖК

152  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Состояние пациента Тотонова не вызывает проблем. Так замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев на брифинге 22 мая ответил на вопрос: правда ли, что брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова заразился коронавирусом.

"То, что он брат депутата не знаю, но у гражданина Тотонова, действительно, подтвержден коронавирус. Он прошел санитарно-карантинный пункт и по алгоритму у него взяли анализ - он был на большегрузном авто. Доехал до Токтогульского района и результаты ПЦР-теста были получены и переданы медикам по месту его проживания. Они взяли больного на лечение. У него было 26 контактных, все они на домашнем карантине. Болезнь у Тотонова проходит бессимптомно, состояние пациента не вызывает проблем", - рассказал Усенбаев.

Напомним, информация о том, что у брата депутата ЖК Нурбека Тотонова обнаружен коронавирус появилась в СМИ 18 мая. Отмечалось, что зараженный пренебрег правилами карантина и отправился к себе на малую родину. Сам парламентарий позже подтвердил, что у его младшего брата-дальнобойщика обнаружен коронавирус. Но он заверил, что тот соблюдал все правила карантина и требования медработников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388257
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (187 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  