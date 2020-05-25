Усенбаев: Еще пять медработников заразились коронавирусом

За сутки в Кыргызстане коронавирусом заболели еще 5 медицинских работников. Об этом на брифинге 25 мая сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Все случаи зафиксированы в Бишкеке.

Также замминистра отметил, что за сутки из стационара выписан 1 медик.

Таким образом, на сегодня всего 280 медицинских работников с диагнозом COVID-19, из которых выздоровели 231..

На 25 мая в стационарах находятся 425 пациентов. Из них в стабильно тяжелом состоянии - 65 больных, в удовлетворительном состоянии без особых симптомов - 348 человек. В тяжелом состоянии - 12, в реанимации - 4 пациента.