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5G в метро Шанхая

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- Нина Ничипорова
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Все 297 станций шанхайского метро в этом году будут охвачены сетями 5G. Об этом говорится в соглашении о стратегическом сотрудничестве, заключенном в понедельник оператором городского метрополитена с рядом телекоммуникационных компаний.

Согласно документу, строительство инфраструктуры для сетей пятого поколения будет завершено до открытия Китайского международного импортного ЭКСПО в начале ноября.

Как сообщает агентство Синьхуа, соглашение было подписано между компанией Shentong Metro Group и городскими филиалами China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Tower.

Стороны будут заниматься разработкой инновационных приложений 5G в сфере управления безопасностью метрополитена, эксплуатационных услуг, интеллектуальной эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Власти города планируют выделить 10 млрд юаней (порядка 1,4 млрд долл.) на строительство сетей 5G. К концу года в восточнокитайском мегаполисе будет насчитываться 30 тыс. базовых станций 5G под открытым небом и 50 тыс. таких станций внутри помещений.

На прошлогоднем Китайском международном импортном ЭКСПО компания Shentong Metro Group в сотрудничестве с операторами связи запустила демонстрационное приложение 5G + smart metro innovation.

Как сообщили в компании, ее сотрудничество с операторами связи в строительстве сетей 5G позволит объединить имеющуюся и новую инфраструктуру для удовлетворения нужд перспективных приложений в сфере Интернета, беспилотного вождения и интеллектуального транспорта.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства "Синьхуа"


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URL: https://www.vb.kg/388350
Теги:
Интернет, Китай
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