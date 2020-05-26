В Ленинском РОВД Бишкека коронавирусом заразились 30 милиционеров

В Ленинском РОВД Бишкека 24 сотрудника переболели коронавирусом, еще 6 продолжают лечение. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

С момента обнаружения у сотрудников коронавирусной инфекции личный состав ГОМ-1 перешел на дистанционный режим работы. Продолжала работать только дежурная часть, проводилась дезинфекция зданий, помещений и кабинетов в ГОМ-1, ГОМ-2 и самом Ленинском УВД Ленинского района.

"Общее количество сотрудников милиции по Ленинскому РУВД с положительным результатом на коронавирусную инфекцию и вылечившихся – 24. Еще 6 сотрудников продолжают лечение от коронавируса в инфекционной больнице", - сообщает ГУВД Бишкека.

В настоящее время, личный состав ГОМ-1, ГОМ-2 УВД Ленинского района работает в штатном режиме.