Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Ленинском РОВД Бишкека коронавирусом заразились 30 милиционеров

140  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ленинском РОВД Бишкека 24 сотрудника переболели коронавирусом, еще 6 продолжают лечение. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

С момента обнаружения у сотрудников коронавирусной инфекции личный состав ГОМ-1 перешел на дистанционный режим работы. Продолжала работать только дежурная часть, проводилась дезинфекция зданий, помещений и кабинетов в ГОМ-1, ГОМ-2 и самом Ленинском УВД Ленинского района.

"Общее количество сотрудников милиции по Ленинскому РУВД с положительным результатом на коронавирусную инфекцию и вылечившихся – 24. Еще 6 сотрудников продолжают лечение от коронавируса в инфекционной больнице", - сообщает ГУВД Бишкека.

В настоящее время, личный состав ГОМ-1, ГОМ-2 УВД Ленинского района работает в штатном режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388392
Теги:
ГУВД, УВД, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (201 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  