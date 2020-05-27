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В Кыргызстане на 27 мая выявлено еще 52 новых случая COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

Бишкек - 9 + 2 среди прибывших военнослужащих из России

Чуйская область - 3 + 8 среди прибывших из Соль-Илецка

Ош - 7

Ошская область - 2

Баткенская область - 1

Джалал-Абадская область - 3

Нарынская область - 17.

Всего по республике было зафиксировано 1520 зараженных коронавирусом.

Однако, за все время выписано с выздоровлением 1043 пациента.

За сутки из стационара выписано 28 пациентов:

Бишкек – 14

Нарынская область - 8

Джалал-Абадская область - 6.


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URL: https://www.vb.kg/388400
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (205 материалов)
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