В Кыргызстане на 27 мая выявлено еще 52 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Зараженные выявлены:

Бишкек - 9 + 2 среди прибывших военнослужащих из России

Чуйская область - 3 + 8 среди прибывших из Соль-Илецка

Ош - 7

Ошская область - 2

Баткенская область - 1

Джалал-Абадская область - 3

Нарынская область - 17.

Всего по республике было зафиксировано 1520 зараженных коронавирусом.

Однако, за все время выписано с выздоровлением 1043 пациента.

За сутки из стационара выписано 28 пациентов:

Бишкек – 14

Нарынская область - 8

Джалал-Абадская область - 6.