В Кыргызстане на 27 мая выявлено еще 52 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Зараженные выявлены:
Бишкек - 9 + 2 среди прибывших военнослужащих из России
Чуйская область - 3 + 8 среди прибывших из Соль-Илецка
Ош - 7
Ошская область - 2
Баткенская область - 1
Джалал-Абадская область - 3
Нарынская область - 17.
Всего по республике было зафиксировано 1520 зараженных коронавирусом.
Однако, за все время выписано с выздоровлением 1043 пациента.
За сутки из стационара выписано 28 пациентов:
Бишкек – 14
Нарынская область - 8
Джалал-Абадская область - 6.