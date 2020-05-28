На 28 мая еще 27 медиков заболели коронавирусом

За сутки еще у 27 медиков подтвердился диагноз COVID-19. Об этом на брифинге 28 мая сказал замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
В частности зараженные выявлены:
• г. Бишкек – 5
• г. Ош – 15
• Нарынская область – 7.
Из стационаров республики выписались 6 медработников.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 за все время заболело - 326, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 247 медработников.
На 28 мая в Кыргызстане зафиксировано 1594 случая заражения COVID-19.
В стационаре – 512, из них в реанимации – 6. Выписаны – 1066, умерли – 16.