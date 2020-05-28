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На 28 мая еще 27 медиков заболели коронавирусом

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- Оксана Гут
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За сутки еще у 27 медиков подтвердился диагноз COVID-19. Об этом на брифинге 28 мая сказал замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности зараженные выявлены:

• г. Бишкек – 5

• г. Ош – 15

• Нарынская область – 7.

Из стационаров республики выписались 6 медработников.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 за все время заболело - 326, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 247 медработников.

На 28 мая в Кыргызстане зафиксировано 1594 случая заражения COVID-19.

В стационаре – 512, из них в реанимации – 6. Выписаны – 1066, умерли – 16.


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URL: https://www.vb.kg/388433
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, медики, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (211 материалов)
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