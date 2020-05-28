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Усенбаев о самообращении: Пациенты не могут сказать, где были и с кем

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- Оксана Гут
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Из 74 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, 15 завозные. Об этом 28 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что с ними имели контакт 54 человека.

Всего зараженных прибывших с России:

из Соль-Илецка - 101;

из города Бузулук - 8;

из числа курсантов - 52 зараженных.

"Сегодня система эпиднадзора построена так, чтобы мы не упустили завозные случаи. Проводятся тесты, анкетирование, работают обсерваторы. Кроме того, у нас происходит официальная передача контактных для наблюдения местным органам самоуправления и организациям здравоохранения. Ведется большая работа по поиску лиц контактных. Есть и случаи самообращения. Когда пациенты не могут сказать точно, где они были последние две недели и с кем встречались. Тогда мы не можем факторы риска определить. Тем не менее все случаи расследуются, все причинно следственные связи. Попытки найти источники заражения не прекращаются. Это обсуждается на штабах и работа продолжается", - рассказал Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/388434
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (211 материалов)
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