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Депутат: Почему кафе можно работать, а детским садам нельзя?

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- Екатерина Улитина
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Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша раскритиковал республиканский штаб по борьбе с COVID-19 за нелогичность принимаемых решений.

- Нет логики! Почему в кафе можно собираться 49 человек, но нельзя работать автошколам, а детям нельзя находится в детском саду. Поэтому я прошу, соберитесь и уже примите решение, - сказал Дастан Бекешев.

Он предлагает разрешить работать не только детским садам, но и различным образовательным курсам. Также он поднял вопрос о целесообразности наличия блокпостов.

- Независимо от наличия блокпостов кыргызстанце перемещаются в регионы и в Бишкек, - добавил Бекешев.

О работе штаба высказался другой депутат Марлен Маматалиев. Он попросил штаб работать эффективнее.

- Все страны при возвращении своих граждан из других государств проводят экспресс-тесты на местах. Затем отдельно привозят граждан с COVID-19 и отдельно здоровых. Наши же приезжают все вместе и заражаются друг от друга. Примете такие же меры, как и другие",- заявил депутат

Напомним, в последние дни наблюдается тенденция роста числа новых случаев коронавируса. Сегодня Минздрав сообщил о 74 новых зараженных.


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URL: https://www.vb.kg/388438
Теги:
Дастан Бекешев, Бишкек, Кыргызстан, Марлен Маматалиев, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (211 материалов)
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