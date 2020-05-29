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Бишкекчанин мог заразиться COVID-19 на базаре - республиканский штаб

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- Екатерина Улитина
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Во всех рынках Кыргызстана строго должен соблюдаться масочный режим и другие повышенные санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба, передает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Отмечается, что в столице продолжают выявлять факты заражений в общественных местах. Одним из таких случаев стало обращение жителя Бишкека, возможно заразившегося в одном из крупных столичных рынков. 

На всех рынках страны, в особенности в Бишкеке, необходимо навести порядок и контроль в части соблюдения санитарных правил. Все, кто работает, а также ходит на рынки, строго должны быть в масках. Руководство рынков должно нести полную ответственность за обеспечение должного контроля по этому вопросу. Санитарным службам, местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам, начиная с крупного рынка "Дордой" и заканчивая другими рынками в республике. Такая же работа должна на постоянной основе вестись в общественных местах и местах массового скопления людей, - сказал Кубатбек Боронов. 

Члены Республиканского штаба отметили, что на сегодняшний день среди населения продолжает обсуждаться мнение, что коронавирусной инфекции не существует, и она не несет угроз для жизни и здоровья человека. 

Коронавирус существует, это мировая пандемия. Вирус продолжает распространяться в нашей стране, и игнорирование соблюдения санитарных правил, как ношение масок, дистанция, частое мытье рук, сокращение социальных контактов, чревато для жизни каждого человека. Отрицание существования коронавируса – это безответственность, - сказал первый вице-премьер. 

В Бишкеке в связи с частым выявлением случаев заражения коронавирусом продолжат работу по обходам и опросам жителей на наличие симптомов болезни. 

Республиканский штаб призывает граждан в случае появления симптомов заболевания обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением. 

Оперативный штаб дал поручения по наведению соответствующего порядка, санитарного контроля и создания надлежащих условий в родильных домах для безопасного для здоровья нахождения рожениц в медучреждениях.


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URL: https://www.vb.kg/388486
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, рынок, эпидемия, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (218 материалов)
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