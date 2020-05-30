За сутки коронавирус подтвердился у 14 медработников

За сутки еще у 14 медицинских работников подтвердился COVID-19. Об этом на брифинге 30 мая сказал замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В частности:

• г. Бишкек – 2 медика

• Нарынская область – 12.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 344 случаев, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 247 медработников.

За последние сутки было проведено всего 2 495 исследований на коронавирус.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 287. В обсервации по Кыргызстану находится 2 137 человек.

На 30 мая в Кыргызстане зафиксировано 1722 случаев заражения COVID-19. В стационаре – 593, из них реанимации – 5. Выписаны – 1113, умерли – 16.