106 зараженных коронавирусом проживают в 23 жилых массивах Бишкека

На 30 мая в городе Бишкек количество лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса составило 429 человек. При этом на сегодняшний день выздоровело 273 человека, под наблюдением остается 152 человека. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

429 зараженных имели контакт с 868 гражданами. Из них снято с наблюдения из числа контактных - 342 человек. Остаются под наблюдением 152 контактных лиц. Из 429 зараженных, 112 составляют медицинские работники и 44 сотрудники МВД КР.

С начала карантина из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 273 человек.

Лабораторией с 24 марта по 29 мая проведены исследования отобранных мазков на коронавирус 21 607 проб.

"По-прежнему самое большое количество зараженных проживают в Ленинском районе 118 человек, далее следуют Октябрьский район 91 человек, Первомайский район 65 человек и Свердловский район 58 человек", - отметил Суракматов.

106 зараженных проживают в 23 жилых массивах города Бишкек:

Ленинский район – 49

Октябрьский район – 14

Первомайский район – 30

Свердловский район - 13.

Больше всего зараженных:

ж/м Арча Бешик - 32

ж/м Ак-Босого - 13

ж/м Колмо - 13

ж/м Кок-Жар - 8

ж/м Ак-Орго - 7

в остальных жилмассивах от 1 до 4-х случаев заражения.