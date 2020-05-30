Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

106 зараженных коронавирусом проживают в 23 жилых массивах Бишкека

159  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На 30 мая в городе Бишкек количество лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса составило 429 человек. При этом на сегодняшний день выздоровело 273 человека, под наблюдением остается 152 человека. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

429 зараженных имели контакт с 868 гражданами. Из них снято с наблюдения из числа контактных - 342 человек. Остаются под наблюдением 152 контактных лиц. Из 429 зараженных, 112 составляют медицинские работники и 44 сотрудники МВД КР.

С начала карантина из Республиканской клинической инфекционной больницы выписано 273 человек.

Лабораторией с 24 марта по 29 мая проведены исследования отобранных мазков на коронавирус 21 607 проб.

"По-прежнему самое большое количество зараженных проживают в Ленинском районе 118 человек, далее следуют Октябрьский район 91 человек, Первомайский район 65 человек и Свердловский район 58 человек", - отметил Суракматов.

106 зараженных проживают в 23 жилых массивах города Бишкек:

Ленинский район – 49

Октябрьский район – 14

Первомайский район – 30

Свердловский район - 13.

Больше всего зараженных:

ж/м Арча Бешик - 32

ж/м Ак-Босого - 13

ж/м Колмо - 13

ж/м Кок-Жар - 8

ж/м Ак-Орго - 7

в остальных жилмассивах от 1 до 4-х случаев заражения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388520
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкек, Кыргызстан, мэр, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (221 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  