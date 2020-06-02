За сутки еще у двух медиков подтвердился коронавирус

За сутки еще у 2 медицинских работников подтвердился COVID-19. Об этом на брифинге 2 июня сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Оба новых случая зарегистрированы в городе Ош.

Из стационаров за сутки с выздоровлением выписались 2 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 364 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 254 медработника.

За последние сутки проведено 2 416 исследований.

Количество контактных лиц с лабораторно-подтвержденными больными covid-19 – 7 664 .

В обсервации по Кыргызстану находится 2 404 человека.

На 2 июня в Кыргызстане зафиксировано 1845 случаев заражения COVID-19.

В стационаре – 609, из них в реанимации – 4. Выписаны – 1219, умерли – 17.