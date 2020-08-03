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В КР только две семьи погибших медиков получили компенсацию в 1 млн сомов

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- Оксана Гут
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На 3 августа поступило порядка 40 заявок на компенсацию от медицинских работников, инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник финансового управления Минздрава КР Мухтарбек Баймурзаев.

Он напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства КР от 4 мая 2020 года №161 установлены единовременные денежные компенсации при исполнении трудовых обязанностей: инфицированным COVID-19 медикам - 200 тысяч сомов; погибшим вследствие инфицирования COVID-19 - 1 млн сомов.

По словам Баймурзаева, на сегодня только две семьи скончавшихся медицинских работников от коронавируса получили компенсацию в виде 1 млн сомов. По остальным случаям специальная комиссия рассматривает документы.

"На 3 августа поступило порядке 40 заявок от медицинских работников, инфицированных коронавирусной инфекцией. По четырем случаям компенсации сегодня будут выплачены, а остальные заявки прорабатываются в виду неправильного заполнения необходимых документов", - отметил он.

Всего за 5 месяцев министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования при правительстве выплатили 807,2 млн сомов в качестве компенсаций и надбавок медикам.

В Кыргызстане, по данным Минздрава КР, 16,8% от всех зараженных коронавирусом являются медики.


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URL: https://www.vb.kg/390623
Теги:
бюджет, Кыргызстан, медики, компенсация, коронавирус, карантин, Минздрав, ФОМС
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Сюжет: Коронавирус (598 материалов)
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