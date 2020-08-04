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Жители Кадамжайского района отправили медикам полтонны малинового варенья

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- Оксана Гут
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Жители Кадамжайского района отправили полтонны малинового варенья медицинским работникам Ошской городской и областной больниц. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Отмечается, что банки с вареньем раздадут врачам, которые работают в изоляциях, обсервациях и стационарах.

"Мы видим как тяжело приходится врачам, поэтому жители Кадамжайского района решили сделать варенье из малины, которую мы посадили у себя в огородах. Ведь доктора не раз говорили, что в малине много витаминов и как она полезна", - сказал координатор штаба помощи "Кадамжай" Айтмат Азамжан уулу.

По его словам, варенье отправят и врачам города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/390646
Теги:
Ошская область, Бишкек, Кыргызстан, медики, врачи, Помощь
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