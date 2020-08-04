Жители Кадамжайского района отправили медикам полтонны малинового варенья

Жители Кадамжайского района отправили полтонны малинового варенья медицинским работникам Ошской городской и областной больниц. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Отмечается, что банки с вареньем раздадут врачам, которые работают в изоляциях, обсервациях и стационарах.

"Мы видим как тяжело приходится врачам, поэтому жители Кадамжайского района решили сделать варенье из малины, которую мы посадили у себя в огородах. Ведь доктора не раз говорили, что в малине много витаминов и как она полезна", - сказал координатор штаба помощи "Кадамжай" Айтмат Азамжан уулу.

По его словам, варенье отправят и врачам города Бишкек.