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Евгения Строкова: Митинги могли спровоцировать вспышку COVID-19

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- Екатерина Улитина, Бакыт Басарбек
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Митинги в Кыргызстане в какой то степени возможно повлияли на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе круглого стола "Ковид 19: Преодоление последствий" заявила депутат ЖК Евгения Строкова.

По ее словам, неспроста сразу после последнего митинга в Бишкеке произошла вспышка эпидемии.

- На таких мероприятиях было много молодежи. Не исключено, что участие некоторых политиков в таких мероприятиях и способствовало тому, что потом многие из них заразились и стали распространителями болезни, - сказала она.

Депутат вновь призвала кыргызсьтанцев строго соблюдать санитарные правила и избегать массовых мероприятий.

Напомним, в июне прошло несколько гражданских акций. Одна из самых масштабных - это марш против принятия закона "О манипулировании информацией", который состоялся 29 июня. Законопроект был принят депутатами, однако его вернул в палату президент с замечаниями.


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URL: https://www.vb.kg/390690
Теги:
Строкова Евгения, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (606 материалов)
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