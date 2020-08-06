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На Иссык-Куле сняты санитарные посты и запущены пассажирские перевозки

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- Оксана Гут
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При въезде в Иссык-Кульскую область сняты санитарно-карантинные посты на Ак-Кеме и Кызыл-Омпол. Такое решение было принято, накануне, 5 августа, на заседании областного оперативного штаба.

Как отметил полномочный представителя правительства КР в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев в случае возникновения необходимости можно возобновить работу санитарно-карантинных постов.

"На постах по очереди дежурят медики и сотрудники райадминистраций и мэрий. Необходимо снять эти посты и отправить всех по рабочим местам. У нас уже отработан алгоритм, в случае необходимости можем возобновить работу постов", - сказал он.

Также было принято решение о возобновлении межрайонных и межрегиональных пассажирских перевозок.

"Соответствующие структуры будут осуществлять проверку автобусов и маршрутных такси, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры", - отметил глава области.


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URL: https://www.vb.kg/390720
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, Кыргызстан, общественный транспорт, Иссык-Куль, карантин
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