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Кутманова: В протоколе по лечению COVID-19 нет экспериментальных препаратов

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- Оксана Гут
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Четвертый клинический протокол по лечению COVID-19 на стадии завершения. Необходимо его утверждение приказом министерства здравоохранения. Об этом на брифинге 6 августа сообщила главный внештатный консультант-инфекционист Минздрава КР Айнура Кутманова.

Она отметила, что коронавирус является новым заболеванием, мире проводится много исследований. Из-за этого и готовится четвертая версия клинического протокола.

"Наши эксперты собирают информацию, анализируют, потом включают в новый протокол. Этот вариант мы обсудили с коллегами из Москвы и Уфы. В него включены препараты, имеющие высокую доказательную базу, используемые против определенных симптомов", - сказала Кутманова.

Она также сообщила, что документ дополнен разделами по лечению от коронавируса беременных и общей реабилитации.

Айнура Кутманова заверила, что в четвертый протокол не включен ни один экспериментальный противовирусный препарат, "так как ни одно лекарство не доказало свою эффективность".


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URL: https://www.vb.kg/390732
Теги:
лекарства, Кыргызстан, больница, медики, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (612 материалов)
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