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Выборы в ЖК в период пандемии. Кубатбек Боронов провел совещание

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- Екатерина Улитина
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Премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по обсуждению хода подготовительных работ к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.

Глава правительства отметил, что образован Республиканский штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-техническом обеспечении проведения выборов, который возглавил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

"Предстоящие парламентские выборы отличаются тем, что будут проводиться в период пандемии коронавирусной инфекции. Масштабное политическое событие требуют высокой организации, в том числе обеспечения эпидемиологической безопасности на самих избирательных участках в период голосования и недопущения заражения граждан. Перед нами стоит задача обеспечить все условия для проведения открытых и честных выборов", - сказал Кубатбек Боронов.

На сегодняшний день имеется 2464 избирательных участка, из которых 44 – за границей. Сформировано 54 территориальных избирательных комиссий, их составы утверждены (650 членов территориальных избирательных комиссий, 29 837 членов участковых избирательных комиссий). В предварительный список избирателей (по состоянию на 24 июля) вошли 3 млн 428 тыс. 873 человека.

В ходе онлайн совещания с докладом выступила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, подчеркнувшая, что по республике в полном объёме ведётся работа по подготовке к парламентским выборам.

По её словам, при голосовании на избирательных участках у граждан будут проверять температуру, раздавать средства индивидуальной защиты, периодически проводить дезинфекцию помещений, предусмотрено соблюдение положенной дистанции. Кроме того, разработаны алгоритмы проверок при голосовании вне избирательных участков и в период кампании по уточнению списков избирателей.

На заседании с докладами также выступили руководители правоохранительных органов, Министерства финансов, Государственного комитета информационных технологий и связи, Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

Премьер-министр дал ряд поручений профильным государственным органам, в том числе по обеспечению общественного порядка, кибербезопасности, реализации организационных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/390741
Теги:
выборы, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кубатбек Боронов
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Сюжет: Выборы-2020 (17 материалов)
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