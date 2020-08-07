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ЦИК КР вынесла предупреждение политической партии "Чон казат"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики вынесла официальное предупреждение политической партии "Чоӊ казат" за нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято на заседании 6 августа по итогам рассмотрения решения Рабочей группы по вопросам информирования избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации. Группа, отметим, выявила ряд нарушений со стороны политической партии "Чон казат" – в социальной сети Facebook, YouTube и Instagram были распространены видеоматериалы с признаками предвыборной агитации.

Политической партии "Чоӊ казат" поручено устранить указанные нарушения законодательства о выборах Кыргызской Республики в двухдневный срок и информировать ЦИК КР о принятых мерах.

Напомним, этап предвыборной агитации начинается 4 сентября и завершается в 8:00 3 октября. 4 октября – день голосования на выборах в Жогорку Кенеш.


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URL: https://www.vb.kg/390765
Теги:
выборы, нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (18 материалов)
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