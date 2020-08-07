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Дыхательная гимнастика и прогулки. Как восстановиться после COVID (видео)

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- Екатерина Улитина
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Одним из методов избавления от последствий заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии, - является выполнение упражнений лечебной физкультуры.

Старший инструктор Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Светлана Курбанова рассказала, что правильная дыхательная гимнастика после болезни поможет быстро восстановить здоровье.

- Основная цель правильных дыхательных упражнений – это укрепить мышцы органов дыхания, нормализовать функцию легких и повысить иммунитет человека, - цитирует пресс-служба Минздрава медика.

Светлана Курбанова добавила, что дыхательная гимнастика позволит человеку избавиться от одышки, удалить из легких накопившуюся мокроту и облегчить дыхание.

По её словам, упражнения лучше выполнять:

- в медленном и среднем темпе по 10 минут 3 раза в день,

- в хорошо проветриваемом помещении,

- в просторной одежде,

- через 2 часа после приема пищи.

Светлана Курбанова также добавила, что после такой гимнастики желательно прогуляться на свежем воздухе. При ходьбе человеку, перенесшему болезнь, желательно вдыхать на два шага, и совершить полный выдох, в течение следующих четырех шагов.

Видео предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения


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URL: https://www.vb.kg/390794
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (617 материалов)
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