Дыхательная гимнастика и прогулки. Как восстановиться после COVID (видео)

Одним из методов избавления от последствий заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии, - является выполнение упражнений лечебной физкультуры.

Старший инструктор Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Светлана Курбанова рассказала, что правильная дыхательная гимнастика после болезни поможет быстро восстановить здоровье.

- Основная цель правильных дыхательных упражнений – это укрепить мышцы органов дыхания, нормализовать функцию легких и повысить иммунитет человека, - цитирует пресс-служба Минздрава медика.

Светлана Курбанова добавила, что дыхательная гимнастика позволит человеку избавиться от одышки, удалить из легких накопившуюся мокроту и облегчить дыхание.

По её словам, упражнения лучше выполнять:

- в медленном и среднем темпе по 10 минут 3 раза в день,

- в хорошо проветриваемом помещении,

- в просторной одежде,

- через 2 часа после приема пищи.

Светлана Курбанова также добавила, что после такой гимнастики желательно прогуляться на свежем воздухе. При ходьбе человеку, перенесшему болезнь, желательно вдыхать на два шага, и совершить полный выдох, в течение следующих четырех шагов.

Видео предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения