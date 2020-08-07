Дыхательная гимнастика и прогулки. Как восстановиться после COVID (видео)

Одним из методов избавления от последствий заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии, - является выполнение упражнений лечебной физкультуры.
Старший инструктор Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины Светлана Курбанова рассказала, что правильная дыхательная гимнастика после болезни поможет быстро восстановить здоровье.
- Основная цель правильных дыхательных упражнений – это укрепить мышцы органов дыхания, нормализовать функцию легких и повысить иммунитет человека, - цитирует пресс-служба Минздрава медика.
Светлана Курбанова добавила, что дыхательная гимнастика позволит человеку избавиться от одышки, удалить из легких накопившуюся мокроту и облегчить дыхание.
По её словам, упражнения лучше выполнять:
- в медленном и среднем темпе по 10 минут 3 раза в день,
- в хорошо проветриваемом помещении,
- в просторной одежде,
- через 2 часа после приема пищи.
Светлана Курбанова также добавила, что после такой гимнастики желательно прогуляться на свежем воздухе. При ходьбе человеку, перенесшему болезнь, желательно вдыхать на два шага, и совершить полный выдох, в течение следующих четырех шагов.
Видео предоставлено пресс-службой Министерства здравоохранения