От пневмонии скончался завскладом МП "Бишкексвет" Закир Мадалбеков

От пневмонии скончался заведующий складом муниципального предприятия "Бишкексвет" Мадалбеков Закир. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Некролог

Бишкексвет скорбит... С глубоким прискорбием восприняли печальное известие о скоропостижной смерти еще одного нашего коллеги, друга и просто хорошего человека.

От пневмонии не стало заведующего складом муниципального предприятия "Бишкексвет" Мадалбекова Закира Мадалбековича. Ему было 62 года, он был очень ответственным сотрудником, на предприятии его очень уважали.

Нам будет очень не хватать Ввс, Закир байке.

Мэрия города Бишкек, коллектив МП "Бишкексвет" выражают искренние соболезнования родным, близким Закира Мадалбековича. Светлая память! Пусть земля будет ему пухом.