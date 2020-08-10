В пик эпидемии нас забыли, теперь приехали проверять - медики села Кунтуу

Ни один медик из села Кунтуу в Сокулукском районе Чуйской области не получил компенсацию, вместо этого к ним в село уже приехала комиссия с проверкой. О ситуации в медучреждении VB.KG рассказала медик из Группы семейных врачей села Кунтуу. (интервью публикуется анонимно, в распоряжении редакции есть записи разговора).

- В момент пика эпидемии мы ежедневно принимали по 40-50 человек. Все: и врачи, и санитарки, и медсестры работали на грани возможностей. Несмотря на плохое самочувствие и то, что сами болели ежедневно выходили на работу. В те дни никто из начальства не интересовался, как мы справляемся, нужно ли нам что-то. У нас не было элементарных масок и защитных костюмов. Все это мы покупали сами, либо нам привозили волонтеры. Эти же молодые люди помогали с питанием и медикаментами. В те дни у нас был настоящий ад. Люди были в панике, мест не хватало. Приходилось работать до поздней ночи, - рассказала собеседница.

Медицинские работники тоже болели. Из коллектива ГСВ слегли четыре человека – врач-терапевт, медсестра и две санитарки. При этом санитарки были на больничном лишь неделю, а потом их заставили вернуться, так как было просто некому работать. Фельдшер в этом селе была дома лишь четыре дня, а потом начальство потребовало, чтобы она вышла на работу в "скорую".

- Обещанных зарплат в 20-30 тысяч сомов мы не получили. Да, была надбавка за работу. Не могу говорить за всех, мне как процедурной медсестре сделали надбавку 25%. Но это по-прежнему смешные деньги. Мой оклад – 4300 сомов, вот и считайте, сколько я получила за работу во время эпидемии, - говорит медик.

Она также рассказала, что как только эпидемия стала затихать о поликлинике вспомнили чиновники. Недавно с проверкой приехала комиссия. Они выясняют, правильно ли были посчитаны коэффициенты за работу и начислена зарплата.

- Очень обидно видеть такое отношение от руководства. Почему нельзя медикам просто повысить оклад? Почему мы должны каждый раз оправдываться и доказывать, что действительно работали? Более того, никто из заразившихся сотрудников так и не получил компенсацию. Руководство ГСВ не может объяснить какие документу нужно собрать и куда их направить, - заключила медсестра.