Погода
$ 77.17 - 77.55
€ 90.35 - 91.67

В пик эпидемии нас забыли, теперь приехали проверять - медики села Кунтуу

224  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ни один медик из села Кунтуу в Сокулукском районе Чуйской области не получил компенсацию, вместо этого к ним в село уже приехала комиссия с проверкой. О ситуации в медучреждении VB.KG рассказала медик из Группы семейных врачей села Кунтуу. (интервью публикуется анонимно, в распоряжении редакции есть записи разговора).

- В момент пика эпидемии мы ежедневно принимали по 40-50 человек. Все: и врачи, и санитарки, и медсестры работали на грани возможностей. Несмотря на плохое самочувствие и то, что сами болели ежедневно выходили на работу. В те дни никто из начальства не интересовался, как мы справляемся, нужно ли нам что-то. У нас не было элементарных масок и защитных костюмов. Все это мы покупали сами, либо нам привозили волонтеры. Эти же молодые люди помогали с питанием и медикаментами. В те дни у нас был настоящий ад. Люди были в панике, мест не хватало. Приходилось работать до поздней ночи, - рассказала собеседница.

Медицинские работники тоже болели. Из коллектива ГСВ слегли четыре человека – врач-терапевт, медсестра и две санитарки. При этом санитарки были на больничном лишь неделю, а потом их заставили вернуться, так как было просто некому работать. Фельдшер в этом селе была дома лишь четыре дня, а потом начальство потребовало, чтобы она вышла на работу в "скорую".

- Обещанных зарплат в 20-30 тысяч сомов мы не получили. Да, была надбавка за работу. Не могу говорить за всех, мне как процедурной медсестре сделали надбавку 25%. Но это по-прежнему смешные деньги. Мой оклад – 4300 сомов, вот и считайте, сколько я получила за работу во время эпидемии, - говорит медик.

Она также рассказала, что как только эпидемия стала затихать о поликлинике вспомнили чиновники. Недавно с проверкой приехала комиссия. Они выясняют, правильно ли были посчитаны коэффициенты за работу и начислена зарплата.

- Очень обидно видеть такое отношение от руководства. Почему нельзя медикам просто повысить оклад? Почему мы должны каждый раз оправдываться и доказывать, что действительно работали? Более того, никто из заразившихся сотрудников так и не получил компенсацию. Руководство ГСВ не может объяснить какие документу нужно собрать и куда их направить, - заключила медсестра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390859
Теги:
Чуйская область, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (627 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  