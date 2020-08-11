Руководителей, по чьей вине медики Кунтуу не получили компенсацию, накажут

Медработники группы семейных врачей в селе Кунтуу Сокулукского района Чуйской области в ближайшее время получат положенные им компенсации за работу в очаге COVID-19. Кроме того, должностные лица, допустившие нарушения, будут наказаны. Об этом VB.KG сообщили в полномочном представительстве правительства в Чуйской области.

В сообщении ведомства отмечается, что в Кунтуу был открыт дневной стационар для оказания медицинской помощи населению. При открытии стационаров каждый руководитель должен был определить режим и график работы персонала с оформлением соответствующих внутренних приказов. Однако руководитель ГСВ Омуралиева Э.Т. этого не сделала. Соответственно список привлеченных для работы в дневном стационаре сотрудников так и не передали в Фонд обязательного медицинского страхования и им не начислили компенсации.

"В настоящее время проведено оформление работы дневного стационара в ГСВ Кунтуу за июль месяц и начисление компенсационных выплат 7 медицинским работникам. Соответствующая заявка направлена в Фонд ОМС. Компенсационные выплаты сотрудникам ГСВ Кунтуу будут выплачены в ближайшие дни", - заявили в Полпредстве Чуйской области.

Кроме того, полпред области Алтынбек Намазалиев провел служебное расследование, по результатам которого было вынесено представление о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей соответствующих областных и районных организаций, в том числе на руководство местной государственной администрации за слабый контроль деятельности организаций здравоохранения в условиях недопущения распространения коронавируса. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о соответствии занимаемой должности руководителя ГСВ Кунтуу.

Представления уже направлены на имя премьер-министра Кубатбека Боронова, министра здравоохранения и председателя ФОМС.

Напомним, в редакцию VB.KG обратились медики группы семейных врачей села Кунтуу, которые рассказали, что им не заплатили компенсацию за работу во время вспышки коронавирусной инфекции.