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Масалиев: Сейчас тратить все ресурсы на избирательную кампанию – кощунство

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- Екатерина Улитина
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Экс-депутат ЖК и лидер "Партии коммунистов Кыргызстана" объяснил VB.KG почему его партия не будет участвовать в выборах в парламент.

- Я неоднократно говорил, что установленный избирательный залог в 5 млн сомов – это намерено созданный барьер для партий, которые не обладают большими ресурсами. Кроме того, в такое время тратить пускать все ресурсы на агитацию – это кощунство, - считает Исхак Масалиев.

При этом, вполне возможно Масалиев примет участие в предвыборной гонке в качестве кандидата другой партии.

- Мне поступили предложения войти в список других партий. Закон позволяет мне остаться лидером партии и при этом быть кандидатом от другой партии, которая не нарушает основные принципы коммунистов. Поэтому естественно, я не буду баллотироваться от партии денежных мешков, - заключил Исхак Масалиев.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. О своем намерении участвовать заявили 44 партии.


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URL: https://www.vb.kg/390972
Теги:
выборы, Кыргызстан, Исхак Масалиев
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Сюжет: Выборы-2020 (23 материалов)
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