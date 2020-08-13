Каратаев: В Кыргызстане примерно 160 тысяч человек переболели COVID-19

В Кыргызстане примерно 160 тысяч человек переболели коронавирусной инфекцией. Такова неофициальная статистика. Об этом на брифинге 13 августа заявил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По официальной же статистике, напомним, в стране заразились COVID-19 41 тыс 69 человек. При этом у 36,3 % инфицированных, а это 13 177 человек, болезнь протекает бессимптомно. У 10 781 или 29,7% инфицированных болезнь протекает в легкой форме.

"На сегодняшний день, зарегистрировано 41 069 случаев. Среди населения есть информация, что данная статистика не является правдивой. Мы говорим - официально зарегистрированные случаи. Если мы возьмем тех, кто не обратился, но у них было бессимптомное течение или легкая степень болезни, то примерно около 160 тысяч человек переболели этим заболеванием", - сказал Каратаев.

Он также отметил, что в настоящее время, число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции заметно снижается.

Тем не менее, Мадамин Каратаев вновь призвал граждан соблюдать санитарные нормы - это социальное дистанцирование, ношение масок, использование антисептиков.