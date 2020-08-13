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Партии "Мекеним Кыргызстан" и "Бирик" объединились для участия в выборах

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- Екатерина Улитина
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Партии "Мекеним Кыргызстан" и "Бирик" сегодня, 13 августа, подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщают в политобъединении.

Отмечается, что теперь партия "Бирик" будет участвовать в выборах под флагом "Мекеним Кыргызстан".

"Целью Меморандума являются объединение имеющихся политических сил для построения в Кыргызстане социально ориентированного государства, и поднятие уровня благосостояния кыргызского народа", - говорится в меморандуме.

Отметим, обе партии сравнительно недавно появились на политической арене. О появлении партии "Бирик" стало известно в 2018 году. Они заявили о намерении участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. "Мекеним Кыргызстан" основана в 2015 году, с 2016 года успешно участвует в выборах в местные кенеши.


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URL: https://www.vb.kg/390987
Теги:
выборы, партии, политика
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Сюжет: Выборы-2020 (24 материалов)
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