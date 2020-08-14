Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан

14 августа правительство Исламской Республике Иран направило вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией COVID-19 в Кыгрызской Республике. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Вторая партия гуманитарной помощи дружественной страны содержит медицинское оборудование (ИВЛ, термометры и пульсоксиметры), а также средства для выявления Covid-19 (ПЦР-тесты и ИФА-анализ), которые будут использованы для борьбы с эпидемией коронавируса в Кыргызстане.

В официальной церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие с кыргызской стороны – статс-секретарь министерства здравоохранения КР К.Т. Шадыханов, посол Кыргызстана в Иране А. Абдуразаков и посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази.

"Оказываемая Ираном гуманитарная помощь, невзирая на испытываемые правительством этой страны трудности в борьбе с коронавирусом, свидетельствует о наличии теплых братских отношений между двумя государствами, основанными на взаимной поддержке", - говорится в сообщении.

гуманитарная помощь из Ирана поставлена по итогам обращения кыргызской стороны.