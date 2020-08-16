Безопасность должна быть обеспечена на каждом избирательном участке"

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Акрам Мадумаров принял участие в заседаниях областных штабов Иссык-Кульской и Нарынской областей по подготовке к выборам депутатов Жогорку Кенеша.

В мероприятиях также приняли участие руководители Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики.

В ходе рабочей поездки вице-премьер-министр осмотрел несколько избирательных участков и побеседовал с членами участковых избирательных комиссий.

Акрам Мадумаров подчеркнул важность качественной подготовительной работы к предстоящему выборному процессу.

"Необходимо обеспечить открытый и прозрачный выборный процесс. В подготовительный период все избирательные участки, в том числе находящиеся в отдалённых районах, должны быть обеспечены соответствующей материально-технической базой, интернетом. Особое внимание необходимо уделить обеспечению и соблюдению санитарных норм безопасности на избирательных участках в период пандемии коронавируса", - сказал вице-премьер-министр.

По итогам заседаний штабов дан ряд поручений государственным и местным органам власти.