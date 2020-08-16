Кыргызстанцы за рубежом могут пополнять избирательные фонды партий

Кыргызстанцы, которые находятся за рубежом могут добровольно пополнять избирательные фонды партий. Порядок проведения денежных переводов разъяснили в ЦИК.

"По информации "РСК Банка" и "Айыл Банка", предоставленной контрольно-ревизионной группе ЦИК КР, для граждан Кыргызской Республики, временно находящихся или проживающих за рубежом и желающих сделать добровольное пожертвование в избирательный фонд политической партии, со стороны законодательства не имеется препятствий", - говорится в сообщении ЦИК.

Чтобы выполнить операцию граждане могут воспользоваться транзитным счетом банка для перечисления денежных средств в иностранной валюте с дальнейшей их конвертацией и зачислением на специальные счета избирательных фондов политических партий в национальной валюте.

ЦИК напоминает, что анонимные пожертвования на счета партий являются незаконными, поэтому при перечислении необходимо обязательно указывать свои данные: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), серию и номер ID паспорта /общегражданского паспорта. Кроме того, необходимо дать согласие об опубликовании этих данных на официальном сайте ЦИК с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

"…политическим партиям предложено провести информационно-разъяснительную работу с гражданами-жертвователями о требованиях норм законодательства Кыргызской Республики по формированию избирательных фондов политических партий с целью финансирования их предвыборной кампании с соблюдением принципов открытости и финансовой прозрачности выборного процесса", - сообщает ЦИК.

Банкам, которые обслуживают счета партий, рекомендовано разместить на своих сайтах информацию о процедуре перечислений на счета политических партий.