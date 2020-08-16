Российские врачи в Кыргызстане осмотрели более 4 тысяч пациентов

Российские медики за три недели работы в Кыргызстане осмотрели более 4 тысяч пациентов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили российские врачи.

- С 23 июля мы работали в 31 медицинской организации по всей республике. Нами была проведена работа по формированию и усовершенствованию противоэпидемического режима. Доктора плечом к плечу, находились в красных зонах и занимались лечением пациентов. Помимо этого, проводили работу обмена опытом,- сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгений Кустов.

По его словам, за это время медработники осмотрели более 4 тысяч человек, 564 пациентов благополучно выписаны из стационаров. Переведено на инвазивный аппарат 20 человек, сняты с инвазивного аппарата лёгких 17 человек. Сняты с аппарата ИВЛ 5 человек.