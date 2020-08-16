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Российские врачи в Кыргызстане осмотрели более 4 тысяч пациентов

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- Екатерина Улитина
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Российские медики за три недели работы в Кыргызстане осмотрели более 4 тысяч пациентов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили российские врачи.

- С 23 июля мы работали в 31 медицинской организации по всей республике. Нами была проведена работа по формированию и усовершенствованию противоэпидемического режима. Доктора плечом к плечу, находились в красных зонах и занимались лечением пациентов. Помимо этого, проводили работу обмена опытом,- сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгений Кустов.

По его словам, за это время медработники осмотрели более 4 тысяч человек, 564 пациентов благополучно выписаны из стационаров. Переведено на инвазивный аппарат 20 человек, сняты с инвазивного аппарата лёгких 17 человек. Сняты с аппарата ИВЛ 5 человек.


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URL: https://www.vb.kg/391078
Теги:
Россия, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (654 материалов)
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