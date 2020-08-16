Закупит ли Кыргызстан российскую вакцину и когда ждать вторую волну COVID?

Кыргызстан готовится к новой вспышке коронавирусной инфекции, которую ожидают в осенний и зимний период. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с российскими врачами сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Он отметил, что сейчас наблюдается снижение числа новых случаев заражения. Однако вирус никуда не исчез и может вспыхнуть с новой силой. Особенно вызывает опасение осенний и зимний период, когда к COVID-19 присоединятся сезонные ОРВИ и грипп.

- Никто не может гарантировать, что не будет второй волны или что человек не заболеет повторно. Поэтому нужно по-прежнему соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, даже если на руках есть подтверждение наличия антител, - сказал он.

В рамках подготовки ко второй волне заболевания, рассматривается вопрос о приобретении российской вакцины от COVID-19.