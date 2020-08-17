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Максат Мамытканов стал новым лидером партии "Чон Казат"

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- Екатерина Улитина
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Накануне, 16 августа, в Бишкеке прошел съезд политической партии "Чон-Казат". Его решением новым лидером партии стал бывший сотрудник ГКНБ Максат Мамытканов.

Решение было принято единогласно. Он сменил на своем посту предшественника Турата Акимова. Мамытканов состоял в политсовете партии, его вызывали на допрос в ГКНБ в связи с действиями

Кроме того, на съезде партии была объявлена информация, что партия "Чон Казат" уже успела собрать сумму избирательного залога – 5 млн сомов – через добровольные пожертвования граждан.

Отметим, партия "Чон Казат" позиционирует себя как непровластная партия без значительных финансовых ресурсов. На съезде была озвучена идея партии - построение национального государства.


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URL: https://www.vb.kg/391089
Теги:
выборы, партии, Максат Мамытканов
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Сюжет: Выборы-2020 (30 материалов)
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