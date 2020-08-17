В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 261 человек

В Кыргызстане на 17 августа зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 35

Ош – 1

Чуйская область – 21

Ошская область - 13

Таласская область – 3

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 25

Баткенская область - 19.

За весь период пандемии было зафиксировано 41 991 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 34 567 человек. Выписан за сутки 261 пациент:

Бишкек – 119

Ош – 19

Чуйская область – 25

Ошская область – 15

Таласская область – 3

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 29

Баткенская область – 18.