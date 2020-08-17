В Кыргызстане 135 новых случаев COVID-19, выздоровел за сутки 261 человек

В Кыргызстане на 17 августа зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник Управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 35
Ош – 1
Чуйская область – 21
Ошская область - 13
Таласская область – 3
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 25
Баткенская область - 19.
За весь период пандемии было зафиксировано 41 991 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 34 567 человек. Выписан за сутки 261 пациент:
Бишкек – 119
Ош – 19
Чуйская область – 25
Ошская область – 15
Таласская область – 3
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 29
Баткенская область – 18.