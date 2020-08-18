Пациентов стало меньше. В Бишкеке закрывают дневные стационары

Число пациентов с симптомами коронавирусной инфекции сократилось, в связи с этим комиссия приняла решение законсервировать еще четыре дневных стационара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"За все время работы мы оказали медицинскую поддержку и помощь более 100 тысячам горожан. В связи с уменьшением количества обращений, городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение о консервации еще четырех стационаров", - сообщает мэрия Бишкека.

С сегодняшнего дня не работают дневные стационары по следующим адресам:

ФОК "Газпром" на улице Жайыл Баатыра, 66; СДЮСШОР им. Р. Санатбаева в микрорайоне "Восток-5" на улице Мамбетова 21а; школы-гимназии №68; средней школы №96.

Медицинское оборудование, койки и другой инвентарь бережно сохранены, прошли дезинфекцию, кварцевание.

Горожане по-прежнему могут получить медицинскую помощь в стационаре на базе дворца спорта им. Кожомкула и в круглосуточном стационаре в муниципальном предприятии "Бишкекпекарня" в 12-м микрорайоне.

"Сейчас мы основательно готовимся к осенне-зимнему периоду, проводим комплексную работу над ошибками, оптимизируем работу городских поликлиник и лечебниц, проводим оценку запаса и рассматриваем методы сбережения человеческих ресурсов. В бишкекских поликлиниках работает 2 тысячи 247 медиков, большая часть из них переболела ковид-19 с марта месяца и спасали людей в красных зонах", - отметили в мэрии.

Муниципалитет по-прежнему призывает горожан соблюдать эпидемиологические нормы.