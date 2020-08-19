Мелис Турганбаев идет на выборы ЖК в составе партии "Замандаш"

Мелис Турганбаев идет на выбор в Жогорку Кенеш с партией "Замандаш". Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

Напомним, ранее редакции стало известно, что начальник Государственной службы исполнения наказаний при ПКР решил написать заявление об уходе. Поводом послужило его желание участвовать в парламентских выборах.

Сегодня, 19 августа, состоится съезд политической партии "Замандаш". На нем должны утвердить список кандидатов в депутаты и презентовать партийную программу.

Также станет ясно, объединилась ли партия с "Эмгек"-НДПК или "Республикой", что обсуждалось в соцсетях.

Выборы в парламент состоятся 4 октября.