Минздрав: Классы разделят на группы, ученики должны ходить в школу в масках

Первые классы будут разделены на группы, ученики должны ходить в школу в медицинских масках. Об этом на брифинге 19 августа сообщила врач по общей гигиене Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР Мария Кушубакова.

Она напомнила, что в связи с эпидситуацией в стране в традиционном режиме (пока в первой четверти) будут учиться только первоклассники. Для школ, учеников и их родителей был разработан свод санитарных правил.

В частности дети должны ходить на занятия в медицинских масках, пользоваться салфетками и антисептиками. Обеспечить первоклассников для этого всем необходимым должны их родители.

Школы должны обеспечить санитарные условия в здании, иметь систему водоснабжения и два разных входа для учеников.

Также Кушубакова отметила, что каждый класс будет поделен на группы для соблюдения социального дистанцирования.

"Если в классе 30 человек, то он будет поделен на 2 группы по 15 человек", - сказала она.

Вопрос о переводе всех учеников школ на традиционную форму обучения с дистанционного будет решаться по итогу первой четверти.