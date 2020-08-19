Айсулуу Мамашева в списке партии "Замандаш". Кто еще?

Нынешний лидер фракции "Ата Мекен" в Жогорку Кенеше Айсулуу Мамашева идет на выборы с партией "Замандаш". Об этом стало известно в ходе съезда партии.

Сегодня,19 августа, в городе Бишкек проходит XIII съезд партии "Замандаш". На нем рассматриваются вопросы по утверждению программы партии и список кандидатов.

Уже сейчас ясно, что в первых рядах списка кандидатов в депутаты:

Айсулуу Мамашева

Мелис Турганбаев

Чынара Шейшекеева

Рыскелди Шамиев

Сатыбалдиев Эльмурза

Имамидин Ташов.

"На съезде партии "Замандаш" также активно участвует молодёжь. Партия всегда поддерживала и продолжает поддерживать интересы и идеи молодого поколения", - отмечают в политобъединении.

В ходе съезда партии почтили память основателю и первому председателю партии "Замандаш" Мухтарбеку Суюналиевичу Омуракунову. Он основал партию в 2007 году.