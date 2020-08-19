Погода
$ 77.65 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

Айсулуу Мамашева в списке партии "Замандаш". Кто еще?

323  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нынешний лидер фракции "Ата Мекен" в Жогорку Кенеше Айсулуу Мамашева идет на выборы с партией "Замандаш". Об этом стало известно в ходе съезда партии.

Сегодня,19 августа, в городе Бишкек проходит XIII съезд партии "Замандаш". На нем рассматриваются вопросы по утверждению программы партии и список кандидатов.

Уже сейчас ясно, что в первых рядах списка кандидатов в депутаты:

Айсулуу Мамашева

Мелис Турганбаев

Чынара Шейшекеева

Рыскелди Шамиев

Сатыбалдиев Эльмурза

Имамидин Ташов.

"На съезде партии "Замандаш" также активно участвует молодёжь. Партия всегда поддерживала и продолжает поддерживать интересы и идеи молодого поколения", - отмечают в политобъединении.

В ходе съезда партии почтили память основателю и первому председателю партии "Замандаш" Мухтарбеку Суюналиевичу Омуракунову. Он основал партию в 2007 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391191
Теги:
выборы, партии, Замандаш, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (40 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  