Первая десятка кандидатов избирательного списка партии "Чон Казат"

Политическая партия "Чон Казат" сформировала список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Список был обсужден 16 августа на съезде политобъединения.

Как ранее сообщала редакция VB.KG, председателем партии вместо Турата Акимова был избран Максат Мамытканов.

Первая десятка списка "Чон Казат":

1. Максат Мамытканов

2. Алмакан Бекова

3. Улан Эсенкожоев

4. Шамырбек Эрмекбаев

5. Сыймык Жапыкеев

6. Анаркуль Султангазиева

7. Омурбек Шаршеналиев

8. Турат Акимов

9. Жаркынбек Касымбеков

10. Марьяна Володина.

Напомним, до 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны были завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.

До 18:00 часов 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.