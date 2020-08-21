Стали известны первые 16 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик".

19 августа состоялся IV съезд политической партии "Биримдик", по итогам которого были утверждены идеологическая платформа и список кандидатов. В первые ряды политобъединения вошли следующие 16 претендентов в парламент:

1. Акылбек Жамангулов

2. Улукбек Кочкоров

3. Төрөбай Зулпукаров

4. Евгения Строкова

5. Талас Бегалиев

6. Улан Бакасов

7. Сухбатилло Мирзаев

8. Аида Касымалиева

9. Талантбек Иманов

10. Гульжигит Жумаев

11. Марат Аманкулов

12. Нуржан Тынымсеитова

13. Айбек Алтынбеков

14. Ильгиз Капаров

15. Бакирдин Субанбеков

16. Нурзат Осмонова.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики состоятся 4 октября.