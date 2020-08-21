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Первые 16 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик"

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- Оксана Гут
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Стали известны первые 16 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик".

19 августа состоялся IV съезд политической партии "Биримдик", по итогам которого были утверждены идеологическая платформа и список кандидатов. В первые ряды политобъединения вошли следующие 16 претендентов в парламент:

1. Акылбек Жамангулов

2. Улукбек Кочкоров

3. Төрөбай Зулпукаров

4. Евгения Строкова

5. Талас Бегалиев

6. Улан Бакасов

7. Сухбатилло Мирзаев

8. Аида Касымалиева

9. Талантбек Иманов

10. Гульжигит Жумаев

11. Марат Аманкулов

12. Нуржан Тынымсеитова

13. Айбек Алтынбеков

14. Ильгиз Капаров

15. Бакирдин Субанбеков

16. Нурзат Осмонова.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики состоятся 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/391244
Теги:
выборы, Акылбек Жамангулов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марат Аманкулов, Улукбек Кочкоров, Строкова Евгения
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Сюжет: Выборы-2020 (43 материалов)
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