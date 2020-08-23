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Темир Сариев вышел из альянса с "Бутун Кыргызстаном". Он не идет на выборы

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- Оксана Гут
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Лидер партии "Ак-Шумкар" Темир Сариев вышел из альянса с "Бутун Кыргызстаном". Он решил отказаться от участия в выборах Жогорку Кенеша. Об этом экс-премьер-министр сообщил сам, записав видеообращение.

Сариев попросил прощения у своих избирателей и заявил, что во всем виноваты его принципы.

"Во всем виноваты мои принципы, видимо. Мне жаль, что ранее не получился тандем с "Ата Мекеном", теперь и с "Бутун Кыргызстаном". Но я никого не виню. Виноват только я сам", - сказал он, отметив, что готов к критике и слухам.

Напомним, 5 августа партия "Ак-Шумкар" вышла из политического альянса с "Ата Мекеном" и общественным движением "Жаны Дем". 17 августа Сариев сообщил, что будет участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша от партии "Бутун Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/391305
Теги:
Ата Мекен, Бутун Кыргызстан, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Темир Сариев
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Сюжет: Выборы-2020 (47 материалов)
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