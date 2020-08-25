В Кыргызстане 119 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 310 человек

В Кыргызстане на 25 августа зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19. Из них 48 лабораторно подтвержденные, остальные - пневмония. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

"Мы идем к уменьшению числа заболевших в сутки, то есть можно говорить о стабилизации ситуации", - отметил он.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек – 15

Ош – 8

Чуйская область – 4

Ошская область – 15

Таласская область – 4

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 39

Баткенская область – 19.

Всего было зафиксировано 43 245 зараженных коронавирусом. При этом за все время выписано 36 925 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 310 пациентов:

Бишкек – 112

Ош – 16

Чуйская область – 16

Ошская область – 43

Талаская область – 7

Нарынская область – 19

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 54

Баткенская область – 27.