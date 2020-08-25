В Кыргызстане 119 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 310 человек

В Кыргызстане на 25 августа зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19. Из них 48 лабораторно подтвержденные, остальные - пневмония. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.
"Мы идем к уменьшению числа заболевших в сутки, то есть можно говорить о стабилизации ситуации", - отметил он.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек – 15
Ош – 8
Чуйская область – 4
Ошская область – 15
Таласская область – 4
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 39
Баткенская область – 19.
Всего было зафиксировано 43 245 зараженных коронавирусом. При этом за все время выписано 36 925 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 310 пациентов:
Бишкек – 112
Ош – 16
Чуйская область – 16
Ошская область – 43
Талаская область – 7
Нарынская область – 19
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 54
Баткенская область – 27.